Video: India arstid eemaldasid patsiendil suu kaudu ligi kahemeetrise paelussi

India Kerala osariigi Kochi PVS Memorial Hospital haiglas töötava maksaspetsialisti Cyriac Philipsi teatel oli tegemist paelussiga, mille teaduslik nimetus on Taenia solium ja mis võib inimorganismis pikaks kasvada, edastab foxnews.com.

48-aastane india mees pöördus haiglasse, kuna tal olid kaks kuud olnud tugevad kõhuvalud. Kolonoskoopiline uuring näitas, et mehe soolestikus elab paeluss, kuid siis ei paljastunud, et tegemist on ebatavaliselt pika paelussiga.

Philipsi sõnul on inimorganimis elavad paelussid võrdlemisi lühikesed.

Järgnevalt tehti mehele endoskoopia, milles viidi mehe makku ja peensoolde kaamera, et uurida, mis seal veel leiduda võib. Ilmnes, et patsiendi peensooles elab pikk paelussi.

Arstidel õnnestus uss mehe suu kaudu välja tõmmata ja selle mõõtmine näitas, et tegemist oli 188-sentimeetrise paelussiga.

Meditsiiniekspertide teatel võivad paelussid kasvada isegi 3,5-meetriseks ja elada seedeorganites aastaid.

Kuna paelussid ei tekita tavaliselt terviseprobleeme, ei pruugi inimesed teada, et neil on paeluss, kuid osadel jutudel tekitab ta liigutamine valu.

Paelussi eemaldamise protseduur ei kesta kaua, umbes üks tund ja 15 minutit, kui arvestada ka endoskoopiat. India mees oli paelussi eemaldamise ajaks uimastatud.

Pärast parasiidi eemladamist anti mehele ravimeid, mis hävitavad soolestikust võimalikud paelussijäänused.

Üks kuu pärast paelussi eemaldamist on mehe tervis hea ja tal ei tekkinud uusi valusid ega tüsistusi.

Paelussid ehk tsestoodid (Cestoda; kreeka keeles kestos «pael») on lameusside hõimkonda kuuluv parasiitsete loomade klass. Inimestele tekitab paelussi paelusstõve ehk tsestoosi, mis on hästi ravitav.