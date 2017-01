Video: kuidas Ränioru miljonärid maailmalõpuks valmistuvad

Räniorus asuvad mitmed maailma kuulsad tehnoloogiaettevõtted, näiteks Apple, eBay, Google ja Hewlett-Packard ning nende juhid kardavad, et lähitiulevikus võidakse neid süüdistada näiteks tehisintellekti arendamises ja robotite võimuhaaramises.

Räniorg / wikipedia.org

On ka neid, kes arvavad, et äärmuslike vaadetega Donald Trumpi saamine USA presidendiks, toob kaasa uue külma sõja ja suurriikide vahel lahvatab tuumasõda.

Ränioru miljonärid on rajanud endale maa-alused kogukonnad, kus saab elada pikka aega, kui keskkond on tuumarünnakute tõttu saastunud ja loodus hävinud.

LinkedIni asutaja Reid Hoffmani sõnul vähemalt pooled tema tutvusringkonda kuuluvad tehnoloogiaärimehed on valmistunud halvimaks. Nad on ostnud kaljudesse, endistesse tuumavarjenditesse ja maa sisse paiku, kus nad saaksid elada aastakümneid ilma, et peaksid maapealsega kontaktis olema.

Yahoo endine juht Marvin Liao ja Redditi asutajate hulka kuuluv Steve Huffman on samuti end kindlustanud, sest neil on oma salajased luksuslikud«põgenemiskapslid», mis võimaldab tuumakatastroofi korral ellu jääda.

Mitmetes paikades on olemas ka kasvuhooned, kus kunstvalgustuse abil saab juurvilju kasvatada, kuid ka palju luksuslikku, näiteks kinosaalid ja basseinid.

Ränioru miljonäride peidupaigad on väga tugevad, need peavad vastu tuumakatastroofile, tsunamile, maavärinale, sinna ei pääse epideemiad ega vihased rahvamassid.

«Tulevik võib inimkonna jaoks tume olla, sest tehnikageeniused loovad aina paremaid tehisintellekte. Tulevikus võivad inimeste asemel töötada robotid, inimesed kaotavad töö, sissetuleku ja laostuvad. Seega võib oodata inseneride ja ettevõtjate vastast mässu, sest töötajad süüdistavad oma probleemides neid,» selgitas Hoffman.

Samuti on neid, kelle arvates hakkab 1930. aastate stsenaarium korduma, kuna üha enam levib paremääsrmuslus ja protektsionism. Ka viimsepäevakell näitab, et maailmas ei ole asjad korras ja ühel päeval võib tekkida globaalkatastroof.

Maailmas on mitmeid firmasid, mis pakuvad ellujäämisvõimalusi, üks neist on USAs tegutsev Terravivos, mis rajab eritellimusel maa alla 80 inimest majutavaid varjendeid. Teine kuulsamaid varjendirajajaid on Survival Condo.

Terravivose juhtide teatel tuntakse selliste varjendite vastu suurt huvi, sest inimkond ei ole enda eksisteerima jäämises enam kindel. Elu Maal ei pruugi hävitada kosmiline külaline, vaid inimkond ise oma nõmeduste, julmuse ja sõdadega.

Ränioru miljonärid on samuti ostnud maailma erinevates paikades saari, kus on loodud isolatsioonis elamise võimalused.

«Tehnoloogiaettevõtete omanikud ja juhid lähtuvad ütlusest «parem karta, kui kahetseda». Neil on vara, mis võimaldab ellu jääda ka siis, kui mingitel asjaoludel elamine maapinnal võimatuks osutub. Nad on investeerinud varjenditesse palju raha, kuid see on vaid kübeke nende vara suurusest,» teatas Redditi endine tegevjuht Yishan Wong.