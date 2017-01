Fotod! Katrin Karu esitles Hilton Tallinn Park hotellis oma kunstiteoseid

Kunstnik Katrin Karu sõnul oli maalide loomine hotelli veidi eristuv teistest projektidest, kuna ruumid olid alles ehitusjärgus. «Mulle anti täiesti vabad käed. Kasvasin sisearhitektuuriga koos,» ütles Karu.

Katrin Karu / Magnus Heinmets

Esimese maalina valmis Karu sõnul Friedrich Reinhold Kreutzwaldi portree. Ühtekokku võttis kunstiteoste valmimine aega umbes aasta. Kokku on hotellis esindatud 41 Katrin Karu tööd, millel on muuhulgas kujutatud Eesti tuntud kultuuritegelasi nagu Arvo Pärt, Eri Klas või Rudolf Tobias.

Katrin Karu esitles Hilton Tallinn Park hotellis oma kunstiteoseid / Magnus Heinmets

Hotelli tegevjuht Daniel Habersatter ütles, et nad on hotelli sisekujunduses esindatud maaliteostega väga rahul. «Hilton Tallinn Parki kunstikogu on ainulaadne, kuna üheski teises sama keti hotellis ei ole originaalkunstile nii suurt rõhku pandud kui Eestis.» Ta lisas, et kunstnik Katrin Karu käekiri on põnev ja eristuv ning tal on hea meel, et hotell saab kohalikku maalikunsti nii Eestis kui ka välismaal tutvustada. «Hotelli külastab aastas tuhandeid inimesi, kellel on võimalus Eesti kunstiga tutvuda.»

Hotelli üldkasutatavatel aladel, lobby’s, konverentsi- ja koosolekuruumides ning sviitides on esindatud maalikunstnik Katrin Karu 41 suuremõõtmelist teost.

Katrin Karu on Eesti maalikunstnik, kelle tööd on esindatud nii Eestis, Saksamaal, Jaapanis, Prantsusmaal kui ka näiteks Araabia Ühendemiraatides ja Kuveidis. Karu on üks kuuest kunstnikust, kes valiti eelmise aasta märtsis Eestit esindama Araabia Ühendemiraatides peetud Eesti kunstikuu raames.