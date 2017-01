Video: amatöörastronoom hoiatab Maad veebruaris tabava asteroidi ja megatsunami eest

USA kosmoseagentuuri teadlaste andmetel jõuab möödunud aastal avastatud asteroid 2016 WF9 Maa orbiidile veebruaris, edastab news.com.au.

See asteroid liigub üheksa aasta pikkuse tsükliga Jupiteri ja Maa vahel ning meie planeedi juurde jõuab ta 25. veebruaril. Teadlaste arvutuste kohaselt peaks see kosmiline keha meie planeedist lendama mööda umbes 51 miljoni kilomeetri kauguselt.

Kuid amtöörastronoomi Zakharovichi arvates varjab NASA selle asteroidi kohta käivat informatsiooni, sest tegemist ei ole tõelise asteroidiga, vaid seni leidmata planeedi Nibiru osaga, mis on teel Maa suunas, tuues kaasa globaalse katastroofi.

«Selline kokkupõrge tekitab võimsa plahvatuse ja tsunami, mille tõttu enamik Maast võib hävineda. NASA jätkab silmagi pilgutamata valetamist, neile on selle kosmilise objekti tegelik teekond teada. Minu andmetel liikus objekt WF9 Nibiru süsteemist välja möödunud aasta oktoobris ja jõudis Päikese lähemale, ta liigub kella liikumisele vastupidises suunas. NASA on selle objekti liikumist alates sellest jälginud ja teab, et see põrkab Maaga kokku. Inimesi ei teavitata, kuna ei soovita eelnevalt paanika tekkimist,» teatas vandenõuteoreetik.

Viimsepäeva teoreetikute sõnul on meie süsteemis nähtamatu planeet Nibiru, mis võib ise või mille osad võivad elu Maal hävitada, seda usub ka vene amatöörastronoom.

NASA ekspertide hinnangul on 2016 WF9 asteroidi laius 500 meetrit kuni üks kilomeeter ning see ei jõua Maale, sest sellise suurusega asteroidid põlevad atmosfääris ära.

Zakharovich on veendunud, et see objekt on märgatavalt suurem ja suudab selle tõttu liikuda läbi Maa atmosfääri, kukkudes meie planeedile ja tekitades katastroofi.