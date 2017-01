Aasta parima laulu tiitli viis koju NOËP: ma ei ole üksi, mul on hea mänedžer ja kaunis muusa

NOËP astus ka Eesti Muusikaauhindade gaalal üles looga "Rooftop". Etteastet väestasid poistekoor ning võimas visuaalne vaatemäng, mis oli kindlasti üks õhtu highlightidest.

Andres Kõpper: Suured tänud tuleb öelda kindlasti ürituse produtsentidele, kellelt tuli ka suurepärane poistekoori idee.

NOËP on kindlasti ka üks Elu24 lugejate suurtest lemmikutest. Millised on NOËP tulevikuplaanid - kes on sinu taustajõud, mänedžer, muusa? Kuidas looming sünnib?

Andres Kõpper: NOËPi mänedžer on Londonis resideeruv Tea ja minu muusaks on kindlasti elukaaslane Anette. Aga lõviosa ajast olen tõesti üksi kodus arvuti taga ja teen seda nn muusikavärki. Kuid mul on siiski ka heliinseneridest nõustajad, kes annavad head nõu ja vahete vahel saab ka koos Eesti muusikutega lugusid kirjutatud. Õnneks on mul ka perekond ja sõbrad, kes viitsivad minu träkke kuulata.

Kuhu edasi? Kas on plaanis vallutada ka maailmalavad? Muusikat on maailmas nii palju, kuidas teiste seast silma torgata?

Andres: Maailmavallutamises mängib loomulikult suurt rolli minu mänedžer. Muusikat, head muusikat on maailmas tõesti väga palju, aga tiimitöö on see, mis toimib ja paneb asjad liikuma. Ma ei ole üksi.