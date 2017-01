Elu24 video! Aasta naisartist Kadri Voorand auhindu noppinud albumist: ma olin mitu nädalat magamata

Aasta naisartisti ja ja Aasta jazzalbumi tiitli võitnud Kadri Voorand rääkis Elu24-le, et konkurendid olid kõvad ja auhinnad tulid üllatusena. «Peedu Kass ja Robert Jürjental - mina hoidsin neile mõlemale pöialt. Ma kindlasti ei arvanud, et mina võidan jazz-albumi tiitli,» tunnistas Voorand, et ka teiste muusika väärib kindlasti tunnustamist. «Ma ei osanud tõesti midagi oodata. Au nendele tegijatele, nad oskavad väga hästi saladus hoida,» naeris lauljanna.

Aasta naistartisti tiitel oli muusiku jaoks jalustrabav: «Ma ei oskagi öelda, kuidas see tuli, tõenäoliselt analüütikud oskavad midagi targemat öelda, miks. See on lihtsalt nii tore, et niisuguse muusikaga jõuab inimesteni,» sõnas Voorand, et tal on hea meel, et siiras ja otse südamest tulnud muusika läheb nii paljudele korda.

EMA 2017 pidulik gala Nordea Kontserdimajas. Aasta jazzalbum Kadri Voorand Quartet «Armupurjus» / Erlend Štaub

Albumi «Armupurjus» tegemise juures oli muusiku sõnul kõige keerulisem materjali valimine. «Me salvestasime Itaalias, elasime nädal aega stuudios. Me jõudsime selle ajaga tohutult palju salve panna,» lisas naine, et plaadile oleks saanud panna veel tundide kaupa muusikat lisaks. «Ma olin mitu nädalat magamata, kõige suurem väljakutse oli jääda ellu sellise magamatuse astme juures.»

Mitmete projektidega seotud Voorand lisas, et ei tee kunagi midagi sellepärast, et saada kuulsust või raha juurde, ta lihtsalt usub sellesse, mida ta teeb. «Ma lähtun oma sisetundest.»

Vaata videost!