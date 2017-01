Suur pildigalerii! EMA 2017 muusikaauhinnad on jagatud, vaata mis põnevat toimus pidulikul gaalal!

Ja võitjad olid:

Aasta parim laul

NOËP "Rooftop"

Aasta album

Karl-Erik Taukar "Kaks"



Aasta naisartist

Kadri Voorand

Aasta meesartist

Karl-Erik Taukar

Aasta ansambel

Elephants from Neptune

Aasta etno/folk/rahvalik album

Maarja Nuut "Une meeles"

Aasta elektroonikaalbum

Mart Avi "Rogue Wave"

Aasta alternatiiv/indiealbum

Mick Pedaja "Hingake"

Aasta metalalbum

Taak "Supersargasso"

Aasta rockalbum

Elephants From Neptune "Oh No"

Aasta popalbum

Karl-Erik Taukar "Kaks"

Aasta hip-Hop/rapalbum

Metsakutsu "Kuhu koer on maetud"

Aasta debüütalbum

I Wear* Experiment "Patience"

Panus Eesti Muusikasse

Villu Tamme

Aasta muusikavideo

Tommy Cash "Winaloto" (režissöör Tomas Tammemets)

Aasta Klassikaalbum - auhinnale kandideerisid nelja klassikalise muusika alamkategooria parimat:

Aasta Heliloomingu Album

Arvo Pärt "The Deer`s Cry"

Esitajad Vox Clamantis, Toomas Vavilov (klarnet), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve.

Aasta Kammermuusika Albumid

Heino Eller "Keelpillikvartetid"

Esitab Tallinna Keelpillikvartett (Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Nestor, Levi-Daniel Mägila).

Tõnu Kõrvits "Mirror"

Esitab Anja Lechner (tšello), Kadri Voorand (hääl), Tõnu Kõrvits (kannel), Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste.

Aasta Koorimuusika Album

Arvo Pärt "The Deer`s Cry"

Esitab Vox Clamantis, Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Toomas Vavilov (klarnet), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve.

Aasta Sümfoonilise või Lavamuusika Album

"Great Maestros I-V"

Esitab Kalle Randalu (piano), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi. Ludwig van Beethoven Piano Concertos No 1-5, Brahms Symphonies No1-4, Richard Strauss.

Galakontserdil esinesid Liis Lemsalu, Laura, Lenna, Metsakutsu, NOËP, I Wear* Experiment, Karl-Erik Taukar, Mick Pedaja ja Estonian Voices.

Õhtut juhtisid Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar.

Vaaata mahukat pildigaleriid!