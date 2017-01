Aasta Muusikavideo võitja Tommy Cash: head artistid kasvavad nendest, kellel on olnud head vanemad

Tommy tunnistas Elu24le antud intervjuus, et head artistid kasvavad nendest, kellel on head vanemad. Mees ütles, et oli lapsena pai poiss ja kuulas alati oma suht rangete vanemate sõna.

Kuidas suhtuvad Tommy vanemad täna muusiku loomingusse ja valikutesse?

Tommy: Minu isa on minu suurim fänn ja ema ka ja täna vaatavad nad ka kindlasti telekast EMA gaalat ja hoiavad mulle pöialt. Ma olen tänulik, et nad on mind nii hästi kasvtanud.

Kuidas sa ise tulevikus oma lapsi kasvataksid? Vabakasvatus või ranged reeglid nagu sinu puhul on toiminud?

Tommy: Tead ma ei oska kohe öeldagi, lapsi mul hetkel pole ja ilmselt lähiajal ei tule ka, sest ma pole veel valmis. Aga eks siis paistab, kui õige hetk käes.

Aastat paar tagasi me tegime sinuga samuti EMA gaalal intervjuu, kuid siis sa ühtegi auhinda ei võitnud ning olid korraldajate ja žüriiliikmete peale üsna solvunud, saatsid lausa mitu korda ühte sooja kohta. Kuidas täna lood on? Auhind 99 protsendi tõenäosusega taskus ja tuju hea?

Tommy: Jah, täna ma korraldajate kohta midagi halvasti ei ütle. Ja tegelikult vahet pole, loeb ainult kunst. Isegi, kui ma võidan või kaotan, siis ma tahaksin ikkagi tänada kõiki, kes on meie poolt. Minge vittu, kes ei ole meie poolt! Ja ma austan ikkagi kõiki inimesi samamoodi.

