Pildid ja video: Süüria põgenikust sai Berliinis edukas kondiiter

Pärast nelja aasta pikkust «odüsseiat» avas 42-aastane Tamem al-Sakka Berliinis magusaäri Damaskus Konditorei, kus pakutakse erinevaid tooteid, põhiliselt siiski neid, mida süüakse Lähis-Idas ja Vahemere ääres, edastab The Local.

Berliinis asuv Damaskus Konditorei / Odd Andersen/AFP/Scanpix

«Kaotasime Süürias kogu oma vara ja saabusime Saksamaale praktiliselt käed taskus. Meile anti asüüli, kuid tööd oli raske leida. Saime Saksamaal nõustamist ja rahalist toetust oma firma loomiseks ja plaan õnnestus,» selgitas süürlane.

Al-Sakkade pere raskused algasid 2011. aastal, mil lahvatas Süüria kodusõda, neil ei olnud enam toorainet ega kliente.

16-liikmeline pere, kelle seas on kolm venda Salim, Rami ja Tamem, nende vanemad, abikaasad ja lapsed, põgenesid Süüriast, Liibanoni, sealt edasi Egiptusse.

Kaks aastat tagasi jõudsid nad pärast mitmeid vintsutusi Saksamaale, kus on veel umbes 600 000 süürlast.

Pere teadis, et neil võivad võõras riigis aidata läbi lüüa kondiitrii- ja pagariteadmised, sest need on peres edasi antud põlvest põlve. Pereisa Suleiman al-Sakka asutas Homsis oma kondiitri- ja pagariäri 40 aastat tagasi ja enne Süüria sõda oli see linna üks populaarsemaid.

Süürlaste sõnul sõltub kondiitritoodete maitse suures osas kvaliteetsetest toorainetest. Süüria erinevates osades eelistatakse erinevaid kondiitritooteid ja küpsetisi, kui Damaskuses on populaarsed mee ja pistaatsiapähklite ning mooniseemnetega koogid, siis Aleppos eelistatakse mandlite, mandlimassi, kreeka- pistaatsiapähklitega maiustusi.

Homsis ja Hamas aga on populaarsed magusad juustukoogid halawet el-jibnid.

Tamem al-Sakka arvas alguses, et sakslastele ei meeldi Süüria koogid, tordid ja küpsetised, kuid ta eksis, sest ta kondiitriäri on väga populaarne. Seal käivad «kodumaa maitseid» ostmas ka süürlased, kes samas meenutavad õnnelikke aegu enne sõda.

Ta lisas, et paljud sakslased ei ole Süüria traditsioonilistest magusroogadest midagi kuulnud ega neid söönud ja nende jaoks on see huvitav maitseseiklus.

Süürlased savad maiustuste tegemiseks vajalikud ained erinevatest paikadest, lisaks Saksmaale ka Türgist ja Itaaliast.

«Homsis oli meie äris tööl 40 inimest ja meie kauplus laius 150 ruutmeetril läbi kahe korruse. Lisaks oli suur tootmis- ja küpsetushoone. Nüüd tegutseme väiksemalt,» teatas Tamem al-Sakka.