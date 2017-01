EMA Gala 2017: Ženja Fokin annab nõu, kuidas end pidulikul puhul riidesse panna

Stilist Ženja Fokin annab piduliku õhtu eel nõu, kuidas end täpselt riidesse panna. Ženja sõnul ütleb juba sõna gala, et tegemist on piduliku üritusega ning sel puhul peaks ka enda väljanägemisega rohkem vaeva nägema. Naistel soovitab mees heita pilk riidekappi ning otsida sealt välja üks kaunis pikk õhtukleit. Meestel tasub ülikonna järele haarata, kuid lips ei ole näiteks kohustuslik. Kes soovib eriti moodne olla, siis nii naiste- kui meestemoes lööb hetkel lained samet. «Ole väärikas ning tunne rõõmu,» on Ženja sõnum. Kuula videost lähemalt!