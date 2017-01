Video! Riid või rahu? Metsakutsu plaanid muusikaauhindade galal ning suhted teiste räpparitega

Metsakutsu rääkis meeleldi oma 2016.aastal avaldatud albumist ning räppmuusikast.

«Ma ise tunnen, et album «Kuhu koer on maetud» on eelmiste plaatidega võrreldes ühtlasem,» rääkis räppar, et tema esimest plaati ei saanud üldse konkurentsivõimeliseks pidada. «Kuigi taustad ja produtsendid on erinevad, siis ta ikkagi moodustab mingisuguse terviku. Mul on seda ise väga hea kuulata.»

«Üks agenda sellel plaadil on see ka, et seda oleks ka minu enda jaoks teistsugune teha,» rääkis üle kümne aasta räpimaastikul tegutsenud Metsakutsu, miks on seekord kaasatud albumile ka välismaiseid produtsente. Plaadi pealt jäi välja ka paar leebemat lugu, mis lähevad järgmise albumi peale.

Eesti Muusikaauhinnad 2017

Metsakutsu on juba ühe auhinna muusikaauhindade galal parima räppalbumi kategoorias taskusse pistnud, nüüd on ehk oodata ka Beebilõusta ja 5miinuse ees uut auhinda.

«Ma olen elus kolm albumit välja andnud ja need kõik on EMA-l niminendid olnud. Ma ei tea, mis värk sellega on,» sõnas muusik, et kui suur hulk inimesi albumit kuulavad ja otsustavad, et see on väga hästi tehtud asi, siis see annab endale ka enesekindlust, et midagi on elus ikka õigesti tehtud.

Konkurendid on parima räppalbumi tiitlile kandideerimas kõvad: «Sinna katsetused ei satu, seal on kvaliteetne värk, päris plaadid ja reliisid,» lisas räppar, et kolm-neli aastat tagasi oli tal tunnustuse ja auhindade osas jõhker pinge. «Mul on täiesti ükskõik. Loomulikult on lahe, kui võidad ära mingi asja,» rääkis Metsakutsu, et tal on hea meel, kui auhinna võidab ka Beebilõust või 5miinust.

Teemad, millest räppida

«Mina räpin nendest asjadest, mis minu kohta käivad. Üritan lähtuda enda tunnetest, seisukohtadest, vaadetest. Ma olen koguaeg rääkinud, et ma teen emoräppi,» tunnistas Metsakutsu, et tema räpib tunnetest, pettumustest, rõõmudest, kurbustest, emotsioonidest.

Metsakutsu üllatuskontsert Pelgulinna Gümnaasiumis / Martin Ilustrumm

Eesti räpparite omavahelised suhted

Tähelepanelik silm on märganud, et räpparid Arop ja Beebilõust on Metsakutsu suunas sotsiaalmeedias teravaid postitusi teinud, viimane isegi poetas Kutsu riimide saatel pisaraid. «Minul ei ole mingit teemat,» kommenteeris muusik, et on mitmeid plaate välja andnud ja ei ole nad esimesed ega viimased räpparid, kellele mingid asjad ei meeldi. «Minul ei ole nende vastu midagi. Minu arvates eelmise aasta parim räppar oli Beebilõust,» sõnas muusik, et Beebilõusta postitused ei mõjuta tema respekti tema loomingu vastu mitte mingil määral.

