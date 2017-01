Briti luurejuht paljastas: tegeliku elu Q on naine

Youngeri sõnul peetakse luure- ja agendimaalima meestekeskseks, kuid tegelikult on seal ka palju edukaid naisi, edastab Daily Mail.

Bondi nutiseadmete leiutajat Q-d on alates 007 filmide algusajast kehastanud mehed, kõige värskemas filmis «Spectre» oli selleks Ben Whishaw.

Enne Whishawd kehastasid Q-d näitlejad Peter Burton, Desmond Llewelyn, kes oli selles rollis 1963 – 1999, ja John Cleese.

«Tegeliku elu Q ootab juba avalikkusega kohtumist ja mul on hea meel teatada, et ta on naine,» lausus MI6 juht eile Londonis Grosvenor House hotellis Women in IT Awards galal esinedes.

Ta lisas, et avalikkusele on jäänud mulje, et kõik luuretöötajad on nagu James Bondid, kuid see ei pea paika.

Youngeri sõnul ei saaks raamatu ja filmi James Bond MI6-s tööd, sest ta on liiga arrongantne, ta ei jälgi reegleid, seab liiga paljude inimeste elu ohtu, joob liiga palju alkoholi ja tal on liigselt naissuhteid.

«Tegelikus elus peab agentidel olema kõrge moraal ja eetika ning hea töökultuur, James Bondil seda ei ole,» lisas luurejuht.