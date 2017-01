Inglise elektroonilise muusika kuningad Chase&Status esinevad aprillis Kultuurikatlas

Saun Miltoni ja Will Kennardi koostöö sai alguse juba aastal 2003 ning selle aja jooksul on nad koostööd teinud selliste artistidega nagu Jenna G, Major Lazer, Rihanna, Delilah ja teised. Nad on võitnud erinevaid muusikaauhindu ning välja andnud kolm stuudioalbumit, millest edukaim «No More Idols» (2001) saavutas Briti albumite edetabelis teise koha!

Nende suurimad hitid «Time», «End Credits» ja «Blind Faith» on saavutanud suure edu kogu Euroopas ning kõikide fännide rõõmuks antakse käesoleval aastal välja ka neljas stuudioalbum.

Kultuurikatlas, 13.aprillil, Chase And Status DJ set + MC Rage, lisaks Eesti bassimuusika paremik.