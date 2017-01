Pildid: politsei arreteeris Shia LaBeoufi Trumpi-vastase etteaste tõttu

Näitleja kandis oma performance’it «He Will Not Divide Us» (Ta ei löö meie vahele kiilu) ette, kuid teda ründas Trumpi pooldaja ja kahe mehe vahel tekkis kaklus, edastab news.com.au.

Juhtumi tunnistajateks olnud tegid videoid, millel on näha, et staari etteaste toimus New Yorgi filmindusmuuseumi juures.

Shia LaBeouf / Timothy A. Clary/AFP/Scanpix

Enne seda intsidenti jõudis sotisaalmeediasse video, millel on näha ühte meest astumas LaBeoufi juurde ja karjumas «Hitler ei teinud midagi valesti». Näitleja astus mehele vastu, kuid kuna kaamera suleti , siis ei ole teada, millega see juhtum lõppes ning kas see on sama mees, kes LaBeoufi ka hiljem ründas.

USA meedia teatel viis politsei arreteeritud staari New Yorgi 14. politseijaoskonda.

Shia LaBeouf / Timothy A. Clary/AFP/Scanpix

LaBeouf on viimase kuue päevaga edastanud Twitteris Trumpi-vastaseid seisukohti, saades 50 000 järgijat.

Staar edastab enda algatatud liikumise « He Will Not Divide Us» kohta sotsiaalmeedias jätkuvalt informatsiooni. New Yorgi filmimuuseumi külge on kinnitatud kaamera, kus soovijad saavad Trumpi kohta arvamust avaldada.

«See kaamera töötab 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. Selle projekti mantraks on «He Will Not Divide Us» ja see kestab neli aastat, mil Trump võimul on,» teatas staar sotsiaalmeedias.