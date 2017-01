Ennustaja Edgari pärlid ja fopaad

«2010 tuleb väga raske aasta, eriti aprill ja mai. Ja mis kõige olulisem, eurot ei tule! Jääb eesti kroon!»

Edgar ennustas, et aastatel 2011-2012 toimub Venemaa valitsemises suur muutus ja Eestis tuleb kindlasti võimule Edgar Savisaar ja rahvas on see, kes tema võimule valib.

Edgar on enda sõnul koostanud horoskoobi isegi Ameerika president Georg Bushile endale, seda küll kellegi teise tellimusel. Samas oskas ennustaja öelda, et kunagi tuleb Bush Eestisse elama.

Kõige põrutavamaks ennustuseks on Edgaril olnud, et mingi hetk kukub maa peale suur kivi ning Island, Holland ja Inglismaa pühitakse täielikult vee alla.

«2014. aasta oli tõepoolest väga raske, kuid 2015 tuleb veelgi hullem,» põrutas Edgar paari aasta taguses aastalõpu intervjuus. «See pole sugugi hirmutamiseks öeldud, vaid selleks, et rahvas teaks, mis on tulemas ning oskaks ennast selleks ette valmistada. Mis päästab 2015. aastal Eesti, on see, et Venemaal algab kodusõda. Varasemast tõsisem on tuumasõjaoht, kuna Venemaa ja Ameerika kaotavad oma senised positsioonid.»

«Islam tuleb võimule 2016. aastal,» ütles Edgar. «Ja Venemaal pole Eesti suhtes mingit plaani. Putinil on endal jamad kaelas, tal on tervisega tõsine probleem. Ma näen, et talle on kuskil mingit ainet sisse söödetud. Ameerikas algab kodusõda. Sõja vallandab klassivahe, mis on hõõgunud aastakümneid.»

Edgari sõnul on ka kliimasoojenemine ukse taga: «Kuskil aasta 2021 või 2018 saab tulema nii, et peaks tulema talv, aga tuleb suvi. Aastaajad lähevad sassi ja aastaks 2020 saabub kiviaeg. Maailmalõppu ei tule, tuleb tsivilisatsiooni lõpp!»

Kuidas sai Edgarist Eesti staarrennustaja?

2007. aasta sügisel tutvustati TV3 saates «Eesti nõiad» vaatajaile kaartidelt ja näojoontelt ennustavat Edgar Egiptet Mähelt.

Edgari sõnul avastas ta enda ande juhuslikult, kui üks kaardimoor talle tulevikku ennustas. Naine luges Edgari käe- ja näojooni ning ütles, et kunagi hakkab temagi elus sellega tegelema. Edgar on ennustanud juba alates 1970. aastatest.

Edgar rääkis, et sama naine ennustas talle veel sedagi, et mees satub riigi maffia küüsi, veetes seal viis kuud. Tegelikult on aga Edgar vangis istunud lausa kaks aastat ja seda raha välja petmise eest. Selles ta ennast ise süüdi ei tunnistata vaid ütleb, et teda tehti kohtus lolliks.

Edgar oli ka üheks persooniks ETV 1998. aasta dokumentaalses saatesarjas «Kuritöö ja Karistus», alapealkirjaga «Kelm Edgar Egipte». See saade tutvustas teda kui kriminaalkorras karistatud petist, kes müüs inimestele võõrast vara - kortereid, autosid ja muud.

Edgar ei varjagi, et on vaid 3-klassilise haridusega ning lapsepõlv ei ole olnud just kõige kergemate killast. Juba umbes kümne aastaselt korjas ta Pirita rannas pudeleid, mille tõttu jäi ka kool pooleli ning said algused kõik muud jamad.

Isa töötas tal kahe kohaga, ema tööl ei käinud. Mingi hetk, kui ema ja isa suhted halvenesid, läks ema hulluks ning ta viidi ravile. See oligi üks põhilisi põhjusi, miks Edgar juba nii noorelt tööle pidi minema.

Veel meenutas ennustaja saates, et jäi lapsena auto alla ning sai kohutava peapõrutuse. Ta oli teadvuseta haiglas ning arstid ütlesid, et kunagi vanemana annab see kindlasti tunda.

Ennustaja räägib, et inimesed peavad teda kiiksuga isikuks, kuna loodus ei ole andnud talle välimust.

Edgari sõnul tuntakse teda poliitilistes ringkondades kui horoskoobikoostajat. Mees räägib häbenemata, et Eesti poliitilised parteid tellivad neid horoskoope, et teada saada oma vastaste hetkeolukorda. Edgar pidavat isegi sellekohast päevikut, kuhu on kõik kirja pandud.

«Inimese saatuses on kõik ette määratud, tuleb vaid osata lugeda märke, nagu mina seda teen,» võtab Edgar asja kokku.

Soovitus nõiausku inimestele: kuulake alati ära, mis ennustajatel teile öelda on, kuid tehke ikka nii nagu ise tahate!