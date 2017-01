Video! Kanal 2 otsib uue populaarse saate jaoks pisikesi talente

Telekanal otsib uue vägeva saate jaoks andekaid lauljaid, lahedaid tantsijaid ja silmapaistvaid lapsi, kel jagub julgust ja sõnaosavust.

Kas Teie laps või õpilane unistab saada lauljaks? Tal on hääl ja eeldused laval särada, aga pole selleks saanud veel võimalust?

Või teate mõnda tantsuhuvilist, kes armastab tantsida, olgu selleks siis hip-hop, võistlustants, ballett, rahvatants jne? Ehk käib ta juba aastaid tantsutrennis ning läheb sinna alati hea tujuga?

Kui jah, siis see saade on mõeldud just talle.

Samuti ootame osalema silmapaistvaid lapsi, kel jagub julgust, sõnaosavust ja soovi laval üles astuda. Kui teate lahedaid poisse-tüdrukuid, kel jutt jookseb ja kel on esinemisannet, siis uues telesaates on ka neil võimalus särada.

Andke meile oma andekatest lastest teada ja täitke alljärgnev ankeet kohe, sest aega on vaid 15. veebruarini!

Ärge magage seda toredat võimalust maha!

Küsimuste korral võta ühendust 51 91 90 90 või osale@kanal2.ee