Elu24 toob sel nädalavahetusel oma lugetajeni eksklusiivselt Soome Eurovisiooni eelvooru melu

Saame tuttavaks «Uuden Musiikin Kilppailu» 10 finaalilooga, kelle seast selgub laupäeval kell 21.00 Yle TV2 kanalil selleaastane Soome esindaja Eurovisioonil. Head kuulamist!

1. Emma / «Circle of Light»

26- aastane Emma kirjeldab oma lugu «Circle of Light» kui metsast inspireeritud EDMi. Talle meeldib kui tema muusika järgi saab tantsida ning selles kõlab akustiline pillimäng.

2. Alva / «Arrows»

UMK noorim osavõtja Alva kirjeldab ennast rõõmsa, energilise ning temperamentse soomlannana, kellele on oluline tema muusika rahvusvahelisus.

3. Günther & D'Sanz / «Love Yourself»

Günther & D'Sanz lugu «Love Yourself» võib mitmetasandiliselt mõista. Meeste sõnum on aga selge: «Kui kõik iseennast armastaks, oleks maailm parem paik.»

4. Anni Saikku / «Reach Out For The Sun»

21-aastane Anni Saikku kannatab ADHD ehk kroonilise käitumishäire all, millest räägib ka tema võistluslugu. «Minu lugu räägib elu hirmutavatest olukordadest, millest välja tulemiseks on vaja julgust ning usku edasi liikumiseks.»

5. Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies / «Caveman»

Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies sõnul on muusika nende DNA ning võimsam kui välimus, vaated ning nahavärv.

6. Norma John / «Blackbird»

Norma John kirjeldab oma lugu kui äärmiselt visuaalset. Dramaatilisus ning kinokunst käivad looga «Blackbird» käsikäes.

7. Lauri Yrjölä / «Helppo elämä»

Lauri sõnul ei pea hea tulemuseni jõudma keerulist teed pidi ning seda on ta taotlenud ka oma loos «Helppo elämä».

8. Club La Persé / «My Little World»

Plahvatav supernoova. Leegitsev öö. Meelelehutustööstuse musternäide. Helsingi ööelu legendaarseimad anarhistid.

9. Zühlke / «Perfect Villain»

«Olen superkangelanna, kes seisab nõrgemate eest ning võitleb headuse nimel,» on ennast iseloomustanud lauljanna Zühlke.

10. My First Band / «Paradise»

Võimsus. Nauding. Rõõm.

Kogu info Soome Eurovisiooni eelvooru «Uuden Musiikin Kilppailu» kohta leiad SIIT.