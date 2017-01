Video: ufoküttide arvates on Antarktika koopas tulnukate lennumasin

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et polaaralad peidavad endas saladusi, mida riikide valitsused üritavad varjata, kuid fotodel olev näitab, et meie planeedi mitmes paigas on salajasi lennumasinaid ja tehnoloogiat, edastab Daily Mail.

Paaril viimasel kuul on tulnukakütid leidnud Antarktikast ka püramiidi ja kummalise trepi, mis võib olla maaväliste olendite ehitatud.

«Google Earth satelliitpiltide uurimine näitas, et Antarktikas leidub salajasi objekte, üks neist on koopasse peidetud taldrikukujuline ufo,» laususid tulnukauurijad.

Tulnukate teemaga tegelev Secure Team pani oma väidete tõestamiseks Youtube’i video, milles kohaselt ei ole satelliitpitidel nähtav mingi looduslik formatsioon, vaid selle on loonud mõistusega olendid.

Google Earth fotodel paljastunu tekitas vandenõuteooriate lehekülgedel uue diskussiooni, et kas tulnukad kasutavad Antarktikat oma baasina ning kas meie maailma suured ja võimsad on sellest teadlikud.

Osa kommenteerijatest on veendunud, et nende anomaaliate taga om mingid maavälised olendid, teised aga arvavad, et pigem on tegemist kas millegi looduslikuga või siis kaamera veaga.

Oli ka neid, kes kahtlesid piltide autentsuses, pidades neid töödelduks, kuna puudusid täpsed koordinaadid, kus objekt asub.

Väidetavalt on Antarktika jääs suur tulnukate baas, sellele viitab pinnal olev kuplikujuline moodustis., mille läbimõõt on 121 meetrit.

Varjunime Ancient Code kasutav ufokütt arvab, et kunagi väga ammu võis Antraktika keskkond olla teistsugune ja siis elasid seal iidse tsivilisatsiooni esindajad, kes ehitasid hooneid ja monumente, millest osa on seni näha.

Teadlased lükkasid ufoküttide ja vandenõuteoreetikute arvamuse ümber, öeldes et tegemist on looduse poolt, tugeva tuule ja lume abil tekinud objektiga.