Ennustaja Edgar: Trump valiti ametisse halval ajal, katastroofid algavad juba kevadel

Esimese saate külalisteks olid ennustaja Edgar, maag Hannes Vanaküla ja nõid Haldjapiiga. Saatejuhiks legendaarne Peeter Võsa aka Võsapets.

Vaatajaid huvitas, mis hakkab maailmas juhtuma peale Donald Trumpi presidendiks saamist.

Edgaril oli vastus varrukast võtta: Trump sai presidendiks väga halval ajal. 2017. aasta kevadel hakkavad juhtuma väga halvad asjad. Märtsist kuni aprillikuuni ootab meid ees ääretult tormiline kevad. Halvad ajad pole mitte ainult Trumpil ja Ameerikas, aga ka Euroopa Liidus - katastroofe tuleb palju... Kuidas Trump oma vanuses sellega hakkama saab, ma ei tea. Parem oleks olnud, kui ikka Barack Obama oleks valitsemist jätkanud.

Kui te ajalugu mäletate, siis mis juhtus Kennedyga? Kuuli sai. Ka tema sünniaastas on täpselt samamoodi 46 ja see on astroloogiliselt väga raske sünniaasta. Võib juhtuda sama. Trumpi valitsemisaeg võib viia ka kodusõjani.

