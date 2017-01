Legendaarne saatejuht Peeter Võsa on teles tagasi

Esimese saate külalisteks olid maag Hannes Vanaküla, Eesti selgeltnägijate saates kuulsust niitnud esoteerikust nõid Haldjapiiga ja legendaarne kaartidega ennustaja Edgar.

20. jaanuaril eetris olnud saates oli teemaks president Kersti Kaljulaid, keda esoteerikud nimetasid esimeseks selgrooga presidendiks.

Maag Hannes Vanaküla: Alguses, kui Kaljulaid tuli, siis ma olin skeptiline, sest üldiselt naised ei ole nii head juhid, kui mehed. Aga kui ma vaatan teda nõiana ja vaatan seda reaktsiooni, mis tuli kiriku poolt, siis ma nägin, et ta on tegelikult väärt oma kohta.

Kuna tegu oli otsesaatega, siis kaasati saatesse ka televatajad, kes said saatekülalistele küsimusi esitada.

Üks helistajatest küsis näiteks Edgarilt, kuidas too ikka nii tark on. Selle peale ei osanud ennustaja miskit tarka kosta. Tema asemel vastas hoopis Võsa, et tegu on ju selgeltnägijaga...

Ennustaja Edgar mainis ka, et Donald Trump ei hakka presidendina midagi tegema ning ta sai presidendiks väga halval ajal.

