Kes staaridest on deitinud oma taustatantsijatega?

Jennifer Lopez on deitinud lausa kahega oma tantsijatest ning ühega neist isegi abiellunud. 2001. aastal loo «Love Don't Cost a Thing» muusikavideo võtetel tutvus Lopez Chris Juddiga, kellega samal aastal abielluti ning üheksa kuud hiljem juba lahku mindi.

Jennifer Lopez ja Chris Judd / MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO / MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO

Viimane tantsupoiss Lopezil oli hollandlane Casper Smart, kellega naine tutvus oma 2011. aasta tuuri raames. Casper on kuulsast lauljannast 18 aastat noorem ning armastus kestis neil kahel pea kuus aastat.

Casper Smart ja Jennifer Lopez / REUTERS / Mario Anzuoni / Scanpix

Madonna oli kolm aastat koos tantsija Brahim Zaibatiga, kes on lauljannast võrratud 30 aastat noorem. Tutvuti Madonna tütre Lourdes'i riidekollektsiooni esitlusel, kus Brahim esines.

Brahim Zaibat, Madonna ja disainer Riccardo Tisci / Evan Agostini / Invision / AP / SCANPIX

Mariah Carey lahkumineku taga miljardär James Packerist seisab kuulujuttude kohaselt just nimelt see noormees - Bryan Tanaka. Bryan on Mariahi kauaaegne sõber ning taustatantsija, kelle kohta noormees on juba öelnud, et armastab naist kogu südamest.

Mariah Carey ja Bryan Tanaka / E! Entertainment / XPOSUREPHOTOS.COM

Britney Spearsi kahe poja isa on lauljanna endine taustatantsija Kevin Federline. Paar abiellus 2004. aastal ning lahutus järgnes 2006. aastal.

Britney Spears, Kevin Federline / Scanpix

Ariana Grande vandus armastust on taustatantsijale Ricky Alvarezele 2015. aasta juulikuus, kuid aasta hiljem läksid mõlemad juba oma teed.

Ariana Grande ja Nicky Alvarez / Instagram

Tundub, et need laulja-tantsija suhted kaua ei kesta? Või siiski? «Tantsud tähtedega» saatest on meil ette näidata kaks eeskujulikku kodumaist paari: Gerli Padar ning Martin Parmas ja Stig Rästa ning Karina Vesman.

Presidendi vastuvõtt roosiaias, Karina Vesman ja Stig Rästa / Erlend Štaub

Nii Gerli kui Stig elavad oma tantsijatest partneritega õnnelikult koos ning mõlema paari koosellu on sündinud ka lapsukesed.