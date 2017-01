Kuula! Quukivi annab elul kuuma!

Quukivi poolt avaldatud «Anna elul kuuma» on rockilik lugu, mille muusika autoriks ning samuti produtsendiks on Peeter Kaljuste, sõnad on loonud Marek Sadam.

Quukivi esiksingel «Mida tahan, seda teen» ilmus kaks kuud tagasi ja on saanud arvestatava populaarsuse osaliseks.

Avalikkus sai esmakordselt Quukiviga tuttavaks mullu sügisel toimunud Jaak Joala plaadikogumiku esitlusel, kus artist esitas Joala poolt populaarseks lauldud pala «Vildist kübar».

