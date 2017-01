Rokkstaarid Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud: on, mida rääkida ja laulda

Seekord laulavad head sõbrad Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud lugusid, mida kuulates ja kuuldes nad üles kasvasid - nii eesti kui ka välismaistelt autoritelt, nii kiireid kui aeglasi, populaarseid ja vähempopulaarseid. Ühine joon on aga see, et kõik need lood on neid mingitpidi mõjutanud ja laulavad nad neid ainult eesti keeles. Nii kuuleb tänaste rock-staaride esituses näiteks selliseid klassikuid nagu Uno Loobi «Korraks vaid», Vitamiini ja Joel Steinfeldi «Tiigrikutsu», Jaak Joala «Öö Chicagos» ja palju muud.

Loomulikult ajavad Raud ja Saller ka juttu - põhiliselt räägib teatavasti Raud, kas ja kuidas Salleril tema juttu katkestada õnnestub, see selgub kohapeal. Või oli see vastupidi, et Hendrik räägib ja Mihkel katkestab...

Saatebändi kuuluvad tutvustamist mitte vajavad Raivo Tafenau, Peedu Kass, Kaspar Kalluste ja Joel-Rasmus Remmel.

Piletid Piletilevist.

Toimumiskohad:

* 3.veebruar: Viljandi Pärimusmuusika Ait

* 4.veebruar: Pärnu Kontserdimaja

* 7.veebruar: Jõhvi Kontserdimaja

* 8.veebruar: Tartu Vanemuise Kontserdimaja

* 14.veebruar: Nordea Kontserdimaja Tallinnas

KUULA ka Hendriku ja Mihkli versioon Fixi loost «Grammofon»!