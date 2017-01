Kuula: Ott Lepland andis välja entusiasmi täis uue singli «Maailm mu ees»

«Maailm mu ees» on Ott Leplandi selle aasta esimene singel. «Lugu räägib uutest algustest ja vana teekonna mahajätmisest,» räägib Ott. «Minu jaoks on see entusiasmi täis lugu, ma usun, et just see tunne peakski inimeses esile tõusma selliste elusündmuste arenedes. Muutused on mõnikord küll rasked ja valusad, aga pikemas perspektiivis tihti vajalikud ja ainuõiged.»

Singli autoriteks on Ott Lepland ise koos oma bändiga (Kristjan Kaasik, Kaspar Kalluste, Tarvi Kull, Viljar Norman) ning loole on südamlikud sõnad kirjutanud Silja Vipre. Loo akustilist kontsert-versiooni on võimalik kuulata ka Oti kõige uuemalt samanimeliselt kontsert-albumilt.