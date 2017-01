Sooja vastuvõtu osaliseks saanud Berlin Tanznacht tuleb taas!

Nagu ikka Tanznachtil tavaks, puuduvad kodumaised soojendajad, sest berliinlased on harjunud mängima ise kogu öö nn marathon-sette.

/ Ööklubi 9/11

Sündinud Šveitsis, üles kasvanud Itaalias, tegi Samuel Severino aka Luca Torre oma esimesed katsetused elektroonilises muusikas aastal 1996, millest sai peagi tema suurim kirg. Katsetades erinevate muusika stiilidega triphop' ist techno' ni ja veel arhidektuurilistema soundidega nagu drum’n’bass ja breakcore, tõi elutee Luca Torre 2004. aastal Berliini, kust tast sai elukutseline heliinsener ja helidisainer. Tema huvi süntesaatorite ja modular süsteemide vastu viis ta kokku kuulsa helielektroonika firmaga Arturia, kus ta asus välja arendama presete.

Luca Torre / Ööklubi 9/11

Heliinsenerina on Luca töötanud ka filmimaailmas kuid tema tõeline kirg muusiku ja DJ-na on alles viimasel ajal suuremat hoogu sisse saamas. Peale mitmeid aastaid katsetusi ning erinevate labelite all nii mp3-esid kui ka vinüüle välja andnud, avanes 2016. aastal Luca Torrel võimalus luua enda label Clock’Art Records. Võib öelda, et Luca Torre karjäärile annab boosti tema kirg, talent ning koostöö ja tunnustus kuulsate techno artistide poolt.

Luca puhul on tegemist tõelise eklektilise avangard DJ-ga, fanaatilise heliinseneri ja uute helide arhidektiga, kellest saame kuulda veel pikki aastaid.

Itaaliast Torinost pärit Lorenzo Chiabotti sai endale muusikapisiku külge juba varajases eas. Algselt trumme mänginud ja muusikakoolis õppinud Lorenzo avastas enda jaoks peagi sekventserid (step sequencing) ja midi programmid, mis viisid tema kire elektroonilise muusika vastu järgmisele tasemele. Peagi vahetas ta oma trummikomplekti välja masinate vastu, et luua helisid, mis olid talle tõeliselt südamelähedased. See oli samuti tema teismeeas, kui ta avastas Torino rave’i skene, mis tema inspiratsiooni mõjutas ja kasvatas.

Lorenzo Chiabotti / Ööklubi 9/11

Aastal 2006 otsustas Lorenzo veeta suve Ibizal, kus ta tutvus Luc Ringeiseniga. Lorenzo andis Lucile oma demo seni avaldamata produktsioonidega ning juba paari nädala möödudes sai temast Ringeiseni plaadipoe ja labeli Vinyl Club perekonnaliiga. Peatselt sai Lorenzo Chiabotti lugusid kuulda Ibiza sellistes klubides nagu DC-10 ja Privilege.

Kuna Ibiza klubimaailm muutus aastatega ühe kommertslikumaks, otsustas Lorenzo Luc Ringeiseni soovitusel lõpuks aastal 2010 kolida Berliini, kust ta avastas enda jaoks uue inspiratsiooni läbi mitmekesise kvaliteetse klubimuusika kultuuri, mida põnev ja õitsev Berliini skeene pidevalt pakub.

Ta viis oma inspiratsiooni stuudiosse ja hakkas välja arnedama oma enda saundi. Ühesoos Vinyl Clubi liikme Maki Polnega hakkas sündima rida lugusid, mida täna on välja antud ka selliste labelite alt nagu Delooped Records, Vekton, and Vekton Black. Lorenzo on koostööd teinud ka Desolati artisti Yayaga, nende lugu «GrandeTosse» Kina Musicu alt sai underground skenes palju positiivset tagasidet.

Lorenzo saundi võib iseloomustada kui funkyst mõjutatud techno, kuhu on segatud haussi ja veidi tumedust, mis üheskoos tekitavad korraliku mineku tantsupõrandal. Kui Lorenzo pole stuudios, siis võib teda leida dekkide taga Berliinis ja mujal maailmas, mängides sellistes klubides nagu Doctor Sax, The Zoo Project, Club Der Visionäre, Kater, Fabric London and Arena.

Sündmus Facebookis.

Das ist die Tanznacht!

Ööklubi 9/11 asub aadressil Tulika 9/11

Luca Torre Beatportis.

Lorenzo Chaibotti Facebook.