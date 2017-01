Oletus: Trumpi ihukaitsjal oli proteeskäsi, õige käsi relvaga oli mantli all

Donald Trumpi ja ta naist Melaniat ümbritses möödunud reedel hord ihukaitsjaid, kuid üks nende seast, kiilas mees, hoidis käsi pikka aega samas asendis, tekitades sellega spekulatsiooni. Kui teised ihukaitsjad liigutasid käies oma käsi, siis see mees mitte. Ta hoidis vasaku käega parema käe väikesest sõrmest kinni ja mõlemad käed olid liikumatud, kuid ta jälgis väga tähelepanelikult ümbrust.

Donald, Melania ja Barron Trump koos ihukaitsjatega. Spekulatsiooni tekitas kiilas ihukaitsja / POOL/REUTERS/Scanpix

Sotsiaalmeedias spekuleeriti, et ihukaitsjal võis ta laia mantli all olla Belgia päritolu FN-P90 miniautomaat, mida USA presidendi ihukaitse erimeeskond kasutab.

USA viimane mahalastud president oli John Kennedy, kes kaotas 1963. aasta novembris elu Texases Dallases, kus salamõrvar temalt elu võttis.

Donald Trumpi turvatakse varasemate presidentidega võrreldes väga rangelt, sest Trumpil oli juba enne presidendiks saamist palju vastaseid.

1981. aasta märtsis tulistas maniakk John Hinckley president Ronald Reaganit, kes sai pihta, kuid jäi ellu. Valge Maja pressisekretär James Brady sai raskelt vigastada ja tal tekkis halvatus. Kohtus ilmnes, et Hinckley soovis presidendi tulistamise abil saada näitlejanna Jodie Fosteri tähelepanu. Psühhiaatriline uurimine näitas, et tulistaja on vaimselt haige ja ta saadeti psühhiaatriahaiglasse ravile.

Sotsiaalmeedia kasutajate sõnul meenutas Trumpi ihukaitsja tegelast 2015. aasta USA filmist «Hitman: Agent 47», peaosa mängis näitleja Rupert Friend.

Lehekülje Task and Purpose andmetel oli kummaliste kätega meest näha hiljem oma lipsu otseks seadmas ja autoust avamas ning need tegevused ei viidanud, et tal oleksid olnud proteeskäed.