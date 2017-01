Neiud kitarriga: need osavad naised oskavad nii laulda kui pilli mängida

Katriin, 18

Olen tegelenud laulmisega sünnist saadik ning laule kirjutanud alates 10-aastaselt. See oleks mu elu suurim unistus esineda kusagil sellises kohas nagu Saku Suurhall– see annaks mulle suure inspiratsiooni kuhina mu elule juurde ning arendaks mind ka.

Liina Tsimmer, 19

Unistus saada lauljaks on olnud mul juba lapsest saati. 2-aastaselt hakkasin käima lauluvõistlustel ja mida suuremaks sain, seda rohkem pandi mind tähele ning kutsuti erinevatesse kohtadesse esinema. Laulude kirjutamine pole mulle samuti võõras. Olen lavale sündinud ega kujuta oma tulevikku ette muudmoodi kui lauldes. Võit oleks muidugi tohutult suur samm mu unistustele lähemale ning tunnen, et olen nüüd avalikkuse ette astumiseks valmis!

Lycille

Igaüks väärib võimalust

Sabine ja Paula

Oleme Paidest pärit tüdrukud Sabine ja Paula, kes laulavad koos igal vabal võimalusel. Meile meeldib ajada asju omamoodi ja läbi selle pakkuda rõõmu nii Teistele kui ka iseendale. Miks meie peaksime võitma? Sest see annab meile võimaluse, mida ei oskaks uneski ette näha ja kogeda midagi pöörast ning olla noortele eeskujuks: Ärge tehke pahandust, parem laulge! Ja nagu meile endile meeldib öelda, siis pealegi oleme "Head poisid".

Lauriina

Olen laulnud nii kaua kui end mäletan ning laulmine on saatnud mind igal pool ja igal ajal. Minu jaoks on muusika üks tähtsamaid asju elus. Ma armastan just seda emotsiooni, mis tekib seistes sadade inimeste eest, kes mind kuulavad. Power, mis sisemust täidab on kirjeldamatu. Mulle meeldib laule kirjutada ning usun, et omalooming kitarritaustal on midagi, mis paneks inimeste silmad särama. Väärin võitu, sest laulmine on tõesti mu elu -selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Ma laulan, mängin kitarri ja esitan laule südamest. See on midagi, mida sooviksin jagada suurema publikuga, kui seda siiani on võimaldanud väiksemad konkursid ja kooli ees esinemised. Mõned sõbrad on öelnud, et olen justkui lavale sündinud. Ise olen seda meelt, et lava on koht, kus tunnen, et olen 200 % mina ise.

Kaile Eiert

Ma arvan, et võidu väärt on iga üks, kes siia on oma videod esitanud, kuid soovin, et mu loominguga tutvuksid veel rohkemad inimesed ning ma soovin ise ennast proovile panna. Ma arvan, et eesti keelne muusika on üli hea igas võtmes ja soovin anda killukese enda omast.

Balter Pixies

Me oleme parimad sõbrannad, kes on tegelenud muusikaga juba väga väikesest east peale. Kahepeale me laulame, kirjutame oma lugusid ja mängime klaverit ning mitmeid muid instrumente. Me näitame, et muusika toob inimesed veel rohkem kokku ja toome Eesti muusikamaastikule muusikat, mida siin veel pole. Lõppkokkuvõttes – me oleme kaks rõõmsameelset tüdrukut, kes teevad oma asja armastuse ja hingega.