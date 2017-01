Vaba Lava ja NUKU teater toovad 80ndad taas moodi

Kes vähegi tajub trendivõnkeid, saab aru, et 80ndad on tagasi, jõulisemalt kui kunagi enne. Pea igaühel on isiklikud suhted selle ajajärguga. Paljud mäletavad 80ndaid kui õudusunenägu, mille peaks kiiresti mälust pühkima. Veelgi enam on aga neid, kelle jaoks oli see omalaadne kuldaeg. Kui kaheks lõhestunud maailma valitsesid Ronald Reagan oma tähesõdade ja Leonid Brežnev oma kulmudega, siis meile oli palju lähedasem soome igikestev president Urho Kaleva Kekkonen. Reklaamiklubis esitati head elu, mille maiseks võrdkujuks oli autoostuluba, tuusik Bulgaariasse ning Soome saun, kuhu karvamütsidega kolhoosiesimehed sekretäripiigasid meelitasid. Naljasoont kruttisid Eino Baskin ja Kärna Ärni ning õhtut ohjas Mati Eliste.

Julia Roberts / Scanpix

Poeriiulit ehtisid Kellukese limonaad ja Žiguli õlu, lääne mekki lisas müütiline Pepsi Cola. Hotellide ümber kondasid ärikad, Marlboro kilekott täis lumipesuteksasid ja talitosse. Poodide taga oli taara vastuvõtt ja ees suitsuvorstisaba. Koolis nõuti pioneeri kaelarätti ja vahetusjalanõusid. Universumi sekspommideks astusid Tom Cruise ja Julia Roberts, meie oma ekraani ehtisid Tõnu Kark ja Lembit Ulfsak. Moemaailma vapustasid patšokkidega värvilised pintsakud a la Miami Vice ja föönitatud mulletid. Igal peol kõlas Boney M, Duran Duran ja Vitamiin, põranda all ka Generaator M ja Turist. Avalikkust vapustas Anne Veski ja Marju Läniku rebimine esidiiva positsioonile. Kuskil ajasid oma hämaraid asju KGB ja dissidendid, arveid klaarisid diskopepud ja punkarid, EÜE ja komsomoli komitee. Kooperatiivide ajastul olid ainsaks suutäiteks vahvel ja suhkruvatt. Aset leidsid vabakslaulmine ja seksrevolutsioon. Gunnar Graps siirdus oma bändiga hevisse ning John Lennon taevasse. Kuhugi kuldsetesse kaheksakümnendatesse jäi ka Eda-Ines Etti sünniaeg.

Laulja Anne Veski. / Ants Liigus / Pärnu Postimees

