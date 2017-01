Hongkongi selgeltnägija: kukeaasta soosib Donald Trumpi

Chow sõnul olevat 28. jaanuaril algav kukeaasta Trumpi tegemiste jaoks sobiv, kuna Trump on oma suhtumiselt ja omadustelt nagu uhke kukk, edastab dailymaverick.co.za.

Donald Trumpi meenutav kukekuju Hiinas Shanxi provintsis Taiyuanis / © Jon Woo / Reuters/REUTERS/Scanpix

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

«Trump on võimu tipus, nagu on ka kukk, kes juhib kanakarja. Samas meeldib kukele intrigeerida ja irriteerida, käia välja argumente ja võistelda. See meeldib ka Trumpile,» selgitas hongkonglane.

Chow sõnul on Trump sündinud 1946. aastal, mis oli koera-aasta, kuid see ei takista tal kuke aastal edukas olemast ja kasu lõikamast.

«Ta on karja juht, tal on meeskond ja palju toetajaid. Kuigi kukeaasta element on tuli ja värv punane ning võib toimuda palju mässe, proteste ja väljaastumisi, tulevad Trump ja ta lähimad liitlased kõigest terve nahaga välja,» jätkas ennustaja.

Chow sõnul hakkasid juba 2015. aasta lõpul Trumpile mõjuma teatud kosmilised energiad, mis aitasid tal 2016. aasta valimistel edasi pürgida. 2016. aasta oli idamaade kalendri järgi ahviaasta ning kergelt ühelt puult teisele hüppav ja ootamatusi korraldav ahv soosis Trumpi, kes samuti on ootamatusi täis.

«2015 – 2016 olid Trumpi jaoks kõik tähtsad elemendid, metall, puu, vesi, tuli ja maa tasakaalus, kuid 2017. aastal tuli võimendub, mis viitab jõule ja kirele. Trumpil on piisavalt kirge ja pealehakkamist, kuid samas ka kainet mõistust, et teha seda, mida ta tegema valiti,» nentis selgeltnägija.

Ta lisas, et Trump on pärit ärimaailmast ning kukeaasta soosib ärimehi ja finantstehinguid. Seega ei tule kahjuks, kui ta juhib USAd nagu suurkorporatsiooni.

«Trump on tuline ja ekstsentriline, ta armastab hiilata ja tähelepanu keskpunktis olla ehk tal on olemas kuke tähtsamad omadused, samas suudab ta oma seisukohtade ja argumentidega mõjutada paljusid,» lisas ekspert.

Ka 2018. aasta peaks Trumpi jaoks soodne olema, sest see on koera-aasta ja Trump on sündinud koera-aastal, kuid 2019. aastal võib tal ette tulla raskusi, kuna siis saabub sea-aasta ja 2020 on rotiaasta, kuid just siis toimuvad USAs järgmised presidendivalimised.

Hongkongi ennustajate sõnul konsulteerisid juba iidsed Hiina valitsejad selgeltnägijate ja šamaanidega, saamaks teada, mis neid ees ootab. Nad lisasid, et tänapäeva riigijuhid seda ei tee, kuid võiksid teha, sest ennustused võivad aidata poliitilisi katastroofe ära hoida.

Ennustajad jätkasid, et pärast ahviaasta hullust ootab maailm rahunemist, uhke kukk võimaldabki seda mõnevõrra.

«Maailm on nüüdseks nagu haavata saanud loom, kes tahab vaikuses paraneda. Tal on selleks natuke aega, kuid üsna varsti peab ta uuesti võitlusse asuma ja oma õiguste eest seisma,» laususid hongkonglased.

Ennustajate arvates on 2017. aastal kõige raskem Euroopal, punase kuke aastal ei pruugita seal üksmeelt leida ja oma rolli mängib selles tule element, mille tõttu on rohkem võimuiha, kokkupõrkeid ja kaost. Nii Brexit kui rändekriis räsivad veel Euroopat.

Punase tulekuke aasta algab 28. jaanuaril 2017 ja kestab 16. veebruarini 2018.