Staarblogija Malluka juuksepikendustega edvistamine lõppes tragöödiaga! Õõvastavate piltide vaatamine omal vastutusel!

Staarblogija Mallukas pani endale juuksepikendused, protseduur lõppes katastroofiga, peanahk ja juuksed on lootusetus olukorras, juuksur sai šoki.

«Panin endale küll Sarita juurde juuksurisse aja, aga vahepeal oli meil puhkuseke ja kui ma täna sinna jõudsin ja oma juuksed letti lõin, oleks Sarita vist peaaegu hinge heitnud. Ta ütles, et ta pole elades ka nii jubedaid juukseid näinud ja ma täitsa usun teda. Pole ka ime, sest nädal aega on need pusad mu peas aina hullemaks läinud, kuigi ma üritasin neid kammida ja õlitada ja maskitada ja… Ei aidanud. Peanahk hakkas ainult valutama ja sügelema, lõpuks tekkis isegi mingi lööve pähe,» kirjutab Mallukas.

«Sarita ütles mulle, et ma tulin nii viimasel minutil juuksurisse, et juba nädal hiljem oleks ta pidanud mind vist kohe nulli laskma. Lihtsalt need pusad läksid iga päevaga hullemaks ja keerutasid aina uusi juukseid sinna varesepesasse. Ja kuna see pusa kiskus juukseid igalt poolt, sest pusad olid igal pool, läks peanahk tundlikuks ja valusaks. Ühesõnaga – kui ma kunagi veel peaks ütlema, et oh, ma panen pikendused, siis lööge mind mättasse! Ma tean, et kasiinosõltlased saavad ennast kuskile nimekirja panna, et neid kasiinodesse ei lastaks, kas selliseid samasuguseid nimekirju ka pikenduste paigaldajatele on? Kui on, siis pange mu nimi kirja!» põrutab Mallukas oma blogis.

