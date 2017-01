Muusikaprodutsent Alar Kotkas: Eesti Muusikaauhindadel riisub koore Karl-Erik Taukar

«Ennustamine on maailma kõige tänamatum tegevus ja kuna ma ka loteriiga kunagi võitnud pole, siis ma ei usu, et ka see konkreetne ennustamine mul väga hästi välja tuleb,» ütles Kotkas küll oma ennustust koostades ent soostus siiski proovima.

«Arvan, et seekord «ruulib» Eesti Muusikaauhindade jagamisel Karl-Erik Taukar, kes võtab võidu kindlasti rohkem kui ühes kategoorias. See oleks minu hinnangul ka õiglane, sest meie noorema põlve artistidest on just Taukar teinud arnegus kõige pikema sammu edasi igas mõttes. Igal juhul usun, et just Taukar valitakse aasta meesartistiks!» arvas Kotkas.

Aasta parima laulu kategoorias ennustab Kotkas edu samuti Karl-Erik Taukarile ja tema hitile «Tähti Täis On Öö», kuigi ise peab selle kategooria nominentidest parimaks hoopis Cartooni ja Jüri Pootsmanni ühist loomingut «I Remember U».

«Aasta albumi puhul on väga raske midagi ennustada, pakun aga siiski, et žürii meelsus võiks olla selline, et võidu saab Mikk Targo produtseeritud kogumik «Estonian Evergreens. Revival»/ «Muinaslugu sinilinnust», ennustas Kotkas.

Aasta naisartistiks valiks Alar Kotkas isiklikult Kadri Voorandi, kuid kaldub arvama, et konkursi žürii eelistab Eeva Talsit.

«Aasta ansambli kategoorias oleks minu eelistus Elephants from Neptune ja raske on uskuda, et ka žürii teise valiku teeks,» oli Kotkas kindel.

«Aasta muusikavideo kategoorias võtab võidu Tommy Cashi «Winaloto» ja ega mul ka midagi selle vastu pole,» arvas ta.

Kas oled Kotkasega ühel meelel?