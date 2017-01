Brad Pitt kolis tagasi koju ning alustas ümberkorraldusi

Brad lahkus oma Los Felize kodust Los Angeleses renditud korterisse, kui ta oma abikaasast Angelinast eelmise aasta septembrikuus lahutas.

Väljaanne Grazia avaldas õhust tehtud kaadrid, mis näitavad 53-aastase näitleja autosid parkimas elamu sissesõiduteele. Lisaks kinnitasid ka naabrid, et staar on oma Los Felize kodus «enamuse päevadest».

Brad pidavat kodu ümber kujundama, et see oleks võimalikult lastesõbralik. Näitleja on oma koju juba paigaldanud hiiglaslikud batuudid, mänguväljaku ja rulapargi oma vanemate poegade jaoks.

«Brad tahab kohtule tõestada, et ta paneb laste heaolu esikohale,» pajatas allikas, et näitleja soovib, et lapsed tunneksid end seal koduselt.