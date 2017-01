Aleppo tviiditüdruk kirjutas Donald Trumpile kirja

Alabedi arvates on Trumpil piisavalt võimu, et aidata päästa ja kaitsta Süüria lapsi, kes seni peavad sõja keskel elama, edastab BBC.

Bana Alabed / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Bana Alabed, ta ema, isa ning kaks venda pääsesid Aleppost möödunud aasta detsembris tsiviilelanikkonna evakuatsiooniga, mis toimus sõdivate poolte relvarahu ajal. Alabedide pere elab nüüd Türgis.

Ema Fatemah Alabedi teatel jälgib ta tütar huviga maailmas toimuvat ning on näinud televisioonis mitmel korral Donald Trumpi esinemisi.

Bana Alabed ja ta ema Fatemah Alabed / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Bana Alabedi kiri Trumpile: «Kallis Donald Trump, minu nimi on Bana Alabed, olen seitsmeaastane tüdruk Aleppost. Elasin kogu oma senise elu Süürias, kuid möödunud aasta detsembris õnnestus mul lahkuda piiramisrõngas Ida-Aleppost. Olen nende Süüria laste seas, kes on sõja tõttu kannatanud, kuid nüüd elan oma uues kodus Türgis, kus on rahu. Aleppos sain natuke koolis käia, kuid pommid hävitasid koolimaja ja osa minu sõpru hukkus. Mul on kahju, et nad kaotasin, sest meil oli koos tore olla. Aleppos ei saanud ma mängida, sest see linn on surmalõks, kuid Türgis on kõik teisti, seal saan väljas mängida ja saan ka kooli minna, kuid ma veel ei ole läinud. Selle tõttu on rahu kõigi jaoks väga tähtis, kaasa arvatud sinu jaoks. Miljonid Süüria lapsed ei ole sõjakoldest pääsenud ja kannatavad seni, nende kannatuste põhjustajateks on täiskasvanud. Tean, et sinust saab USA president, kas sa saaksid teha midagi Süüria sõjakoldes olevate laste ja täiskasvanute heaks? Sa pead neid aitama, sest nad on samasugused lapsed, nagu on sinu lapsed ja ka nemad on väärt rahulikku elu. Kui lubad, et aitad Süüria lapsi, siis saab minust sinu sõber. Ootan, mida sa Süüria laste aitamiseks ette võtad».

Bana Alabedi vanemad toetavad Süüria opositsiooni, kuid ei ole teada, millised on Trumpi seisukohad Süüria suhtes.

Trump rõhutas juba valimisvõidu ajal, et tahab Venemaaga häid suhteid ja ülistas Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

Iraan, Venemaa ja Türgi käivitasid Süüria rahuläbirääkimised, mis andsid mõneks ajaks relvarahu. Kuid kui Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsus või mässulised sellega lõplikult ei nõustu, siis ei pruugi relvarahu kaua kesta.