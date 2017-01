Foto! Lapseootel Marilyn Jurman poseeris alasti ja pajatas raseduse katsumustest

«Kui spordis on väga tähis saavutus, siis joogas on vaja saavutusvajadusest just lahti lasta ning aktsepteerida oma keha niisugusena, nagu see on,» rääkis Marilyn Jurman ajakirjale. Praegu võtab naine rahulikult ning lubab endal laiselda.

Lapseootel Marilyn Jurman ajakirjas Anne & Stiil

Jurman tunnistas, et ta ei tahtnud alguses, et keegi tema lapseootusest teaks: «Esimesed neli kuud oli mul väga halb olla, paha tuju, ajas iiveldama, isu ei olnud,» lisas staar, et tundis piinlikkust, et ei suutnud rasedust nautida.

Loe pikemalt ajakirjast Anne & Stiil!