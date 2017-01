Trumpi võimuletulek kasvatas teose «1984» populaarsust

USA ja Briti meedia teatel on Trumpi võimule saamise järgselt kasvanud Briti kirjaniku George Orwelli menuraamatu «1984» müük ja populaarsus, kuna selles kirjas olev on nagu viide nüüd alanud Trumpi ajastule, mis võib kujuneda igas mõttes äärmuslikuks.

Amazoni teatel on totalitaarsest tulevikuriigist rääkiv romaan «1984» selle nädala alguse seisuga nende raamatumüügi edetabelis viie esimese hulgas.

George Orwelli «1984» / Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA/Scanpix

Donald Trump ja ta nõunikud on juba tulnud lagedale sõnumitega, mis on ärritanud nii rahvast, meediat kui opositsioonipoliitikuid.

Trumpi vanemnõunik Kellyanne Conway teatas möödunud pühapäeval, et meedia kahandas Trumpi ametisse pühitsemisel osalenud rahvahulga suurust ning Trumpi arvates osales arvatust märgatavalt rohkem. Conway nimetas rahvaarvu suurust alternatiivfaktiks, mis jäi silma sotsiaalmeedia kasutajatele, kes kohe hakkasid Trumpi ja ta meeskonna tegevust võrdlema «1984» süžeega.

Kellyanne Conway / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

«Alternatiivfaktid on kirjanik George Orwelli väljamõeldud fraas,» teatas Washington Posti reporter Karen Tumulty.

Ta tsiteeris Orwelli teost: «The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command» ( Partei ütleb sulle, et faktide ees tuleb silmad ja kõrvad sulgeda. See on nende lõplik, kõige põhilisem käsk».

Sotsiaalmeedia kasutajad postitasid mitmeid lõike sellest raamatust, viidates et Trump ja tema poliitika võivad viia läänes totalitarismini.

Donald Trumpi pilajoonistus temavastasel protestil / SCOTT OLSON/AFP/Scanpix

Twitteri kasutaja kirjutas, et Trumpi nõunik Kellyanne Conway ja pressijuht Sean Spicer peaksid saama aru, et Orwelli «1984» on hoiatus, mitte et selles olevast tuleks poliitikas ja riigijuhtimises juhinduda.

Paljudes maailma riikides, kaasa arvatud USAs, on Orwelli «1984» koolides kohustusliku kirjanduse hulgas.

Meedia aravates on Trump neile sõja kuulutanud, kuna on ajakirjanikke nimetanud petisteks ja valeuudiste levitajateks.

Orwelli klassikaraamat on ka varem USAs üheks müüdumaks teoseks olnud. Nii juhtus 2013. aastal, mil lahvatas skandaal julgeolekuagentuuri (NSA) ümber ja paljastus, et see agentuur kuulas ebaseaduslikult pealt miljonite inimeste, kaasa arvatud USAga sõbralikes suhetes olevate riigijuhtide telefonikõnesid. Ka siis vihjati sotsiaalmeedias, et Suur Vend valvab kõiki ja kõike.