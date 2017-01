Pika jutu asemel kiired teod: Dead Furies avaldas debüütalbumi «No Talkin’ All Action»

Kuulajad said bändi esimesest kauamängivast maigu suhu eelmise aasta lõpus ilmunud esiksingliga «Gimme Shock», mida mängiti hoogsalt nii Raadio 2-s kui ka erinevates muusikakeskkondades. Tänaseks on ilmunud debüütalbum, mis kannab nime «No Talkin’ All Action». Nagu plaadi pealkiri ütleb, on pika jutu asemel olnud teod ja veel kiired. «Päev pärast albumi ilmumist võttis meiega ühendust Briti väljaanne Fireworks sooviga saada intervjuud ning meie albumit oli YouTube’is arvustanud raskemuusikalembeline kuulaja prantsusmaalt,» ütleb Dead Furiese vokalist ja kitarrist Ardo Fury.

«No Talkin’ All Action» salvestati koos Talbotis figureeriva helikunstniku Magnus Andrega. Sessioon ei toimunud mõnes stuudios, vaid bändimehed pakkisid oma pillid kaasa ja põrutasid teose sisse mängimiseks mereäärsesse suvilasse. JSalvestamisest meenub esimesena mu täiesti ebaglamuurne välimus. Korralikud vuffel-crocsid ja lotendavad dressid. Aga metsas peabki nii olema,» räägib bändi bassist Robert ja lisab: «Teine oluline asi - tegime suurest adrenaliinitulvast kõik lood kiiremad kui algselt planeeritud.»

Plaadil on 12 lugu, millest Robert toob välja «Fille De Joie»: «Salvestasime selle suhteliselt väsinuna seal metsamajas ja seetõttu tundub mulle loo minoorne toon kuidagi eriti aus. Ardo laulab seda ka nagu südantpuistav teismeline. Läheb hinge.»

Dead Furies esitleb oma esimest kauamängivat kontsertidel Nii Tallinnas kui ka mujal. Avalöögi saavad kontserdid 11. veebruaril Von Krahlis. Sellele järgneb kontsert 18. veebruaril Tartus Genialistide Klubis.

Dead Furiese koosseisu kuuluvad Ardo Fury, Robert Fury ja Erik Fury. Varasemalt on välja antud 1 EP ja 3 muusikavideot: «Devil’s Musik» (2016) ning «Listen To T.Rex» (2016), «C’mon C’mon» (2017), «No Talkin’ All Action» (2017).

«No Talkin’ All Action» on nüüd saadaval kõikides muusikakeskondades (Spotify, Apple Music jne.) ja varsti leitav ka kõikidest suurematest muusikapoodidest.

Albumi Spotify link siin.