Video: Eesti ainus popmuusikasaade «Weekender» alustab uut hooaega

«Üks mänedžer ütles meile, et popmuusika on ju tegelikult see muusika, mis on hetkel populaarne. Just sellest põhimõttest me saadet tehes lähtumegi, vaatajad kohtuvad paljude erinevate artistidega, hoolimata sellest, kas nad teevad elektroonilist muusikat, rocki või räpi – peamine, et nad on kuulajate poolt armastatud,» ütles saatejuht Kert Klaus.

Möödunud kevadel said vaatajad «Weekenderi» vahendusel tuttavamaks terve hulga populaarsete artistidega, teiste hulgas Afrojack, Adam Lambert, Coldplay, Sigma, Galantis. Nii on see ka sel hooajal.

Avasaates saavad sõnad elektroonilise tantsumuusikas maailma paremikku kuuluvad Steve Aoki ja Don Diablo. Esmakordselt avas oma stuudiouksed just «Weekenderile» praegu maailmas edukaim Eestist pärit elektroonilise tantsumuusika produtsent Madison Mars, kelle edu taga seisabki muuseas Don Diablo.

Saates meenutatakse ka ühte möödunud suvist tippsündmust, Weekend Festivali ning oma arvamust avaldavad festivali kohta just seal esinenud artistid.

Kuna neljapäeval jagatakse taas Eesti muusika auhindu, siis see sündmus leiab kajastamist läbi aasta laulu nominentide, kelleks on Hendrik Sal-Saller, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Cartoon ja NOËP.

«Weekender» on TV3-e eetris neljapäeval, 26. jaanuaril kl 23.45.