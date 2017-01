Liis Lemsalu: mida uuem lugu on, seda rohkem närve see kulutab

Kui suur on siis eelis teiste ees, kui oled juba varemgi Eesti Laulul osalenud?

Ma ei tea, kui suure eelise see just annab, et oled seal varem käinud või mitte. Võib-olla mingi meditatiivse vormi annab, sest sa oskad end juba ette valmis seada, mida teha... Aga ikkagi iga kord on uus. Ma ei saa kunagi mõelda, et seekord on sama, mis eelnevad korrad. Alati on kõik uus - uus lugu ja uus emotsioon.

Ja see ärevus on kindlasti topeltsuur. Mida uuem see lugu on, seda rohkem närve see kulutab. Aga mulle väga meeldib seda laulu esitada ja tagasiside on olnud hästi hea.

«Keep Running» Liis Lemsalu esituses kõlab Eesti Laulu teises poolfinaalis 18. veebruaril.

Kuidas sulle Liisi lugu meeldib?