Video: pettur peitis voodis 20 miljonit dollarit sularaha

Reutersi teatel jõudsid politsei ja prokuratuur 28-aastase brasiillase Cleber Rene Rizerio Rocha jälile püramiidskeeme uurides ning mehe kodu läbiotsimine paljastas nii mõndagi.

Politsei avaldas sotsiaalmeedias pildid, milline nägi välja voodi sisse peidetud rahakogus, mida oli 20 miljonit dollarit.

Massachusettsi politsei foto voodi sisse peidetud rahast / Youtube / Kuvatõmmis

Uurimine näitas, et Rocha oli seotud TelexFree firmaga, mis ametlikult pakkus internetiteenuseid, kuid tegelikult tegeles globaalselt heausklikelt raha väljapetmisega.

USA prokuröride sõnul olid selle 2014. aastal pankrotti läinud firma taga ameeriklane James Merrill ja brasiillane Carlos Wanzeler, kes ka petuskeemi välja mõtlesid. Nad jäid oma kreeditoridele võlgu viis miljardit dollarit.

Brasiillase korterist leiti vaid 20 miljonit dollarit, kuid TelexFree poolt väljapetetud summa on märgatavalt suurem. USAs, Brasiilias ja veel mitmes riigis sai püramiidsekeemi tõttu petta 965 225 inimest, kellelt peteti välja 1,76 miljardit dollarit.

Politsei arreteeris Merrilli 2014. aasta mais ja ta mõisteti sama aasta oktoobris pettuses ja vandenõus süüdi ning talle määrati vanglakaristus. Wanzeler põgenes 2014. aastal Brasiiliasse ja on seni tabamata. Teised selles skeemis osalenud, kaasa arvatud Rocha, jätkasid kuritegelikku raha väljapetmist.

Massachusettsi osariigi prokuröride sõnul osales Rocha püramiidskeemis, pestes esmalt väljapetetud raha Hongkongis ja saates siis selle Brasiiliasse.

USA kohus langetas otsuse, et Rochat ei vabastata kautsjoni vastu, kuna on suur oht, et ta põgeneb.