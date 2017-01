Galerii: Eestis on muutunud popiks lõõgastavad aktijoonistamise sessioonid

Unustage jooga ja fitness, Eestis on kogumas populaarsust aktijoonistamise sessioonid. Juba mõnda aega on taolise joonistusmaratoniga amatööridest kunstihuvilisi erutanud näiteks Arty Space galerii Tallinnas Maakri tänaval, kus on oskuslikult ühendatud lõõgastav kunstiõhtu hea veini ja muusikaga.