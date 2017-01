Pilk peale! 50 erinevat riietust ja ausus: Würffel andis välja muusikavideo singlile “Technical Honesty”

Elektrooniline pop-trio Würffel andis täna välja singli “Technical Honesty” oma teiselt täispikalt albumilt “I’m Facing North”. Singlile filmiti ka muusikavideo, mille režissööriks on Sohvi Viik ning peaosas noor näitlejanna Ilo-Ann Saarepera.

“”Technical Honesty” on Würffeli teise albumi "I'm Facing North" avalugu ning räägib tehniliselt aus olemisest. Me kõik näeme maailma sageli üsna erinevalt ning iga detail meist endist polegi tingimata teistega jagamiseks,” räägib bändi solist Rosanna Lints. “Olenevalt olukorrast võtame kõik rohkemal või vähemal määral endale erinevaid rolle. Kui videot tegema hakkasime, siis režissööri valikule me palju aega ei raisanud, sest visuaalses kontekstis on meil suur usaldus tekkinud Sohvi Viigiga.”

“Esimene ideede torm leidis aset vabas õhkonnas, kus kõik enda mõtted lagedale tõid. Üsna kiiresti läks jutt erinevatele kostüümidele - ei puudunud inimkotkad, Mõmmi aabitsa tegelased, miimid ja teised toredad elukad. Filtreerisime tuhandest mõttest välja paar ideed, mis päriselt toimivad. Nii jäidki Mõmmi ja teised seekord mängust välja ja videosse jõudsid hoopis umbes 50 erinevat riietust või rõivakomplekti, millega aitas meid suurepärane stilist Kenneth Bärlin,” lisab Rosanna.