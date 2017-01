Alanud on registreerimine Eesti muusikavideode festivalile

Festivalil näidatakse videosid kahes erineva õhkkonnaga saalis - viisakas peasaalis ning mõnusalt vabas ja koduses kõrvalsaalis. Pärast festivali ametliku osa lõppu muutuvad mõlemad saalid peoruumideks, kus üritus jätkub DJ-de saatel.

Rain Aunapu, Eesti muusikavideode festivali peakorraldaja: “Meil on väga hea meel, et festival toimub just Valgas, Eesti ühe ilusaima jaamahoone ruumides. Eestlaste huvi kultuuri ja kodumaise muusika vastu ulatub kuni Läti piirini välja, nii et see on ideaalne koht kokku tulemiseks. Samas on see hea võimalus külastada uusi ilusaid paiku meie kodumaal, mis kindlasti rikastab inimest.”

Festivalile registreerimine toimub läbi veebilehe, viimane kuupäev selleks on 18. veebruar 2017.

Üritus algab 18. märtsil kell 20.00 ja on kõigile tasuta.

Loe ürituse kohta lähemalt veebilehelt.

Küsimuste korral pöörduge: muvi@muvi.ee