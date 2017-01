Polegi rõõmus? Melania Trumpi sekundiga muutuv näolime paneb kaasa tundma

Videoklipis on näha, kuidas Melania manab abikaasaga suheldes näole laia naeratuse, mis aga silmapilkselt kaob, kui mees selja pöörab.

Uue esileedi süngevõitu olek tekitas sotsiaalmeedias rohkelt vastukaja. «Melania, pilguta kaks korda silmi, kui sa abi vajad!» naljatas üks Twitteri kasutaja.

«Kas panite tähele, et Franklin Graham hakkas samal ajal palvetama? Ehk oli see lihtsalt kurb hetk,» tõlgendas teine kasutaja Melania reaktsiooni.

