Trumpi arvates «ülehinnatud» näitleja Meryl Streep purustas Oscaritel iseenda rekordi

Meryl Streep nomineeriti teisipäeval parima naispeaosa kuldmehikesele filmis «Florence Foster Jenkins» tehtud rolli eest, kirjutab Huffington Post. 67-aastane Streep tõestas sellega, et ta on kõigi aegade üks hinnatumaid näitlejaid.

Streep on pälvinud läbi ajaloo enim Oscari-nominatsioone ja ta on võitnud kolm kuldmehikest. Tema järel on enim nomineeritud olnud Katharine Hepburn ja Jack Nicholson, kes on auhinda püüdnud 12 korral.

Streepi nominatsiooniga tuli paljudel aga meelde see, kuidas Donald Trump ärritus Kuldgloobuste kõne peale, milles näitlejanna võrdles teda kiusajatega.

«Meryl Streep, üks Hollywoodi ülehinnatumaid näitlejannasid, ei tunnegi mind, kuid ründas mind eile Kuldgloobustel,» kurtis Trump Twitteris.

Nii juhtigi sotsiaalmeedias tähelepanu sellele, et kas ikka Streepi sobib «ülehinnatuimaks» nimetada.

My queen #MerylStreep gets her 20th Oscar nomination! What a total legend... but obviously wayyyyy overrated!! #OscarNoms — Caitlin Collins (@CaitlinCollins5) January 24, 2017

Congratulations to Meryl Streep on earning her 20th Oscar nomination despite being overrated according to a raving moron. — Scott Weinberg (@scottEweinberg) January 24, 2017