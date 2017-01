Staarjuuksur Lauri Pedaja hakkaks relva ähvardusel budistiks

Lauri: Tripil kokkupuutudes erinevate inimeste, kultuuride ja usunditega on mulle jätnud kõige sügavama mulje just budistid. Meeletult sõbralikud, hoolivad ja nende vaim on kehaga hästi ûhenduses.

Lisaks on budism ainukene usund mida ei ole maailmas levitatud relva ja verega. See usund on leidnud ise oma tee ja keegi pole pidanud uskumatuse pärast surema.