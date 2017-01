Palju õnne! Eesti rahvastikuregistrisse kanti esimene samasooline perekond

«Ma olen olnud Eestis ära kolmkümmend aastat,» ütles Ats Joorits «Ringvaates» ja lisas, et kõigepealt elas ta kümme aastat Rootsis, siis dekaadi Ameerikas ja nüüd on ta juba üksteist aastat töötanud Tallinkile, mis tähendab, et pool aega on ta Rootsis, pool aega Eestis.

Üheks Eestist lahkumise põhjuseks pidas Joorits seda, et Eestis oleks tal homoseksuaalse inimesena olnud raske elada, vahendab Menu.

«Ma oleksingi jäänud ilmselt elama nagu teises minas, kui ma poleks siit ära läinud,» sõnas ta ja selgitas, et rahvastikuregistris pidi ta enne samasoolise abielu kehtestamist tühistama enda endise abielu naisega.

«Elu käib keerde mööda, sa kasvad ja arened ning saad mingil hetkel aru, et see, mida noorena rääkisid, et pea enam absoluutselt paika,» kinnitas ta.