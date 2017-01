Kehakeele eksperdid: Melania Trump on oma mehe jaoks lihtsalt «nukuke», keda näidata

USA meedias kirjutati juba enne Donald Trumpi ametisse asumist, et Trumpil ja ta naisel on ligi 30 aastane vanusevahe, seega ei ole tegemist võrdse suhtega nagu on Barack ja Michelle Obamal, kes on peaaegu üheealised.

Donald Trmp ja Melania Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Barack Obama ja Michelle Obama / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

«Melania Trump on ta mehe Donald Trumpi jaoks objekt, «nukuke», keda on ilus käevangu võtta ja näidata. See suhe on ebavõrdne, sest mees ei kohtle oma naist võrdsena. Samuti ei näinud ma nende kehakeeles soojust ja kirge, pigem on tegemist mõistusel ja mingil kasul põhineva abieluga,» teatas ekspert.

Donald Trump ja Melania Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Constantine’il on varasemast suur kogemus riigimeeste kehakeele analüüsimisel ja neile õpetamisel, kuidas endast parem mulje jätta.

Kehakeele ekspert Patti Wood jälgis lindistuselt Trumpi ja ta naise tantsimist ametisse astumise ballil ja ka tema tõdes, et paari vahel ei valitse sellist usaldust ja soojust kui näiteks Obamade vahel. Melania ja Donald Trumpi suhe on tasakaalust väljas.

Donald Trump ja Melania Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Barack Obama ja Michelle Obama / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

«Trump viitas tantsimise ajal mitmel korral seksile sellega, et tõmbas naise alakeha enda keha vastu. Samas Melania üritas avalikkuses tantsides korralikuks jääda ja tõmbus tagasi. Kui partnerid ei liigu samas rütmis, siis see viitab suhteprobleemile,» selgitas Wood.

Donald Trump ja Melania Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Woodi sõnul jäi talle Trumpi ametisse pühitsemisel silma veel üks juhtum.

«Trump väljus autost ja läks kohe mööda treppe üles, ta ei avanud oma naisele auto ust ega oodanud tema väljumist ära,» nentis kehakeeleekspert.

Constantine lisas, et Melania ja Donald Trump ei jäta abielupaari muljet.

«Kui ma ei teaks, et nad on abielus, siis arvaksin, et nad ei ole abielus,» selgitas ekspert.

Donald Trump ja Melania Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Mõlemad eksperdid märkasid veel seda, et Trump suhtles tseremooniate ajal oma naisega minimaalselt ja jättis mitmel korral suhtlemata, kui seda tegelikult oleks vaja olnud.

Kehakeele ekspertide sõnul on aga Michelle ja Barack Obama kehakeel alati selline, et neil on soe ja armastav suhe ning nad ei karda seda välja näidata. USA endine presidendipaar on paljudel kordadel suudelnud avalikkuse ees ja ka nende avalik suhtlus on alati viidanud kiindumusele, usaldusele ja võrdsusele.

Barack Obama ja Michelle Obama / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Seega arvatakse, et Melania Trumpist ei saa kunagi sellist oma meest toetavat, kuid ka samas ise tegutsevat esileedit, pigem jääb ta statisti rolli, kelle sõna ei maksa.

Barack Obama, Donald Trump ja Melania Trump / YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Donald Trumpi valimiskampaania ajal tuli mitmel korral ilmsiks, et ta suhtumine naistesse jätab soovida ning ta kasutab naiste kohta solvavaid ja alandavaid väljendeid.

Mitu naist süüdistavad Donald Trumpi kunagises seksuaalses ahistamises ja üks neist naistest andis Trumpi kohtusse.