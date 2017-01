Room Service – see on Su elu luksuslikuim öö!

See on öö, mil klubi Teater muutub Hotell Teatriks! Siresäärsed seltskonnadaamid, külm šampanja ja ainulaadne show täidavad iga hetke, purustades öise meelelahutuse piirid! See on lõputuna kestev öö, mille muudab vastupandamatuks Hõbe Vodka koos parima seltkonna ja uusimate hittidega! Kõik, mida oskad ihaldada luksussviidis, on Sind ootamas Teatris!

Elu24 lugejate vahel loosime välja VIP-paketi viiele Room Service peole!

Loosis osalemiseks pole vaja teha muud, kui saata oma kõige meeldejäävam hotellikogemus meilile mareli@klubiteater.ee!

Õnneliku võitja, kes saab nautida koos sõpradega Hotell Teatri hiilgust, kuulutame välja reedel, 27. jaanuaril kell 15.00!