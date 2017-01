Video: Itaalia paar oli 58 tundi lumelaviinihotellis lõksus

Itaalia ja Briti meedia teatel olid Gran Sasso mäestiku hotelli jäänute seas 22-aastane itallanna Giorgia Galassi ja ta 25-aastane kallim Vincenzo Forti, kes nüüd paljastasid meediale, mida nad 58 tunni jooksul lume all lõksus olles tundsid ja mõtlesid.

Giorgia Galassi koos vanematega / Colleen Barry/AP/Scanpix

Päästjad on lumme mattunud hotellist leidnud elus üheksa inimest ja veel kaks inimest oli laviini ajal hotellist eemal. Eile päästeti kolm lambakoera kutsikat, kelle tõttu oletatakse, et hotellis on kindlasti õhutaskuid, kus võib veel ellujäänuid olla.

Hukkunuid on leitud 12, kuid veel 17 inimese saatuse kohta andmed puuduvad.

Galassi ja Forti olid nende üheksa seas, kelle päästjad lumme mattunud hoonest otsides leidsid.

Itaalia ja Briti meedia teatel olid paljud hotellikülalised fujaees, kuna nad ootasid paika tabanud maavärinate tõttu evakuatsiooni, samas ei osanud nad oodata, et seal võib toimuda ka lumelaviin.

Galassi ja Forti, kes oli lume saabumise ajal fuajees, sõnul toimus kõik kiiresti ja neil tekkis tunne, et nad maetakse elusalt. Naise sõnul kaotas ta teadvuse ja kui ta uuesti teadvusele tuli, oli ta pimedas ja ta ümber olnud lume tõttu kadus tal suunataju.

«Mulle tundus, nagu ma oleksin karbis. Siis hakkasid minuni kostma kauged helid ja hääled ja ma sain aru, et kuskil veel on inimesi elus. Nad karjusid läbisegi, kes valust, kes otsist lähedasi,» teatas naine.

Lund eest lükates ronis paar teisteni, kes kasutasid mobiiltelefone taskulampidena, et näha, kus nad on.

Galassi, ta kallim ja teised hotellis ellu jäänud sõid nälja peletamiseks jääd ja lund. Nad olid õnnelikud kui lõpuks kuulsid päästjate labidate tekitatud helisid, sest see tähendas pääsemist. Galassi ja teised päästeti möödunud reedel kella 11.00 paiku kohaliku aja järgi.

«Päästjad hüüdsid, et kas keegi on kuskil elus ja ma vastasin neile, et minu nimi on Giorgia ja mina olen. Ka teised hüüdsid oma nime,» meenutas itaallanna.

Päästjad lumme mattunud hotelli välja kaevamas / HANDOUT/AFP/Scanpix