Inglismaa house-muusika duo Gorgon City esineb Tallinnas ainsa showga Baltikumis!

Gorgon City näol on tegemist kahe noore ja andeka produtsendi ja DJga, kelleks on Kye "Foamo" Gibbon ja Matt "RackNRuin" Robson-Scott.

Nende esimene singel „Real“ nägi ilmavalgust 2013. aasta veebruaris ning seda saatis Inglismaal suur edu. Euroopa ööklubid vallutati aasta hiljem looga „Ready For Your Love“, mis tänase päevani ka paljud eestlased tantsupõrandale tõmbab.

Samal aastal anti välja ka nende väga edukas debüütalbum „Sirens“, millel löövad kaasa näiteks Kiesza ja Emeli Sandé! „Sirens“ jõudis UK Albums Chart tabelis 10. kohale. Tänu omapärastele sound´idele ennustatakse Gorgon Cityle tantsumuusikamaailmas väga suurt edu.

Käimasoleva tuuri raames tutvustatakse nende peagi ilmuvat plaati „Kingdom“, millelt võib leida näiteks ka nimed Wyclef Jean ja Mikky Ekko! Tuuriga jõutakse nii USAsse kui ka Euroopasse ja Eesti show saab olema ainus Baltikumis ja Skandinaavias!

Soodushinnaga piletid 23.veebruaril tomuvale show’le on saadaval Piletilevi müügipunktides üle Eesti.